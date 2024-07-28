Метод «кнута и пряника» против Трампа
Европейские чиновники хотят использовать метод «кнута и пряника» в ответ на намерение кандидата в президенты США Дональда Трампа ввести минимальный тариф на уровне 10% на все товары из Евросоюза, что может сократить европейский экспорт примерно на €150 млрд в год. О том, что Трамп рассматривает такие планы, сообщал Bloomberg.
На этот случай Евросоюз разрабатывает двухступенчатый торговый план.
Если Трамп выиграет, Брюссель начнет переговоры с его командой об улучшении условий двусторонней торговли, в частности, о том, какие американские товары ЕС может закупать в больших количествах. Если переговоры закончатся неудачно и политик решит ввести более высокие тарифы, Еврокомиссия в ответ предоставит США список товаров, пошлины на которые может поднять до 50% и более.