В Баку устроившая дорожно-транспортное происшествие сотрудница Госпогранслужбы показала средний палец и скрылась с места происшествия. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

Как пишут местные СМИ, автомобиль марки ВАЗ с государственным номером 99-RL-370, за рулем которого находилась молодая женщина, въехал сзади в автомобиль марки KIA с государственным номером 77-GH-786. Виновница ДТП в форме сотрудницы Государственной пограничной службы покинула место аварии, заявив о своей невиновности.

Пострадавший водитель заснял на телефон, как виновница аварии покинула место ДТП. В «отместку» автоледи решила продемонстрировать свой средний палец.