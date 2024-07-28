При генеральном спонсорстве Kapital Bank фестиваль «iFest-инновации и технологии»

При генеральном спонсорстве первого банка страны Kapital Bank, организации Ассоциации клубов субъектов малого и среднего бизнеса (KOBSKA), официальном партнерстве «Азеркосмос», «Центра анализа и координации четвертой промышленной революции» и «Центра инноваций», созданный при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана при президенте Азербайджана, состоялся первый фестиваль «iFest-инновации и технологии».

Основная цель проекта - налаживание новых связей между технологическими компаниями и молодежью, поддержка развития стартапов, обеспечение их доступа к финансовым возможностям, реализация демонстрации идей. Отметим, что фестиваль приурочен к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата(COP29), которая пройдет в нашей стране под лозунгом «Зеленые технологии - зеленый мир». В рамках фестиваля были проведены различные интересные мероприятия, прошли презентации стартапов, встречи с инвесторами, выставка технологических компаний, а также развлекательные шоу-программы.

На фестивале, который носит серийный характер, были проведены две панельные дискуссии: «Инновации будущего: тенденции и стратегии, определяющие технологии» и «COP29 и инновации: инновационные решения для устойчивого будущего». Начальник отдела продаж департамента по работе с малыми и средними предпринимателями Kapital Bank Рашад Бабаев принял участие в обсуждениях среди участников в первой панели.

Фестиваль «iFest- инновации и технологии» является ежегодным и планируется провести в ближайшие годы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.