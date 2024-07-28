Азербайджанский военнослужащий покончил с собой

В Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны солдат Аршад Маариф оглу Гахраманов покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

Об этом сообщил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудниками Кельбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела солдата.

В Кельбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены необходимые следственные мероприятия. Расследование продолжается.