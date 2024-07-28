В Москве арестовали сына чеченского миллионера

По версии следствия, 27 июля Тимур Бажаев вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил к нему насилие у стадиона «Лужники». После ареста Следственный комитет уточнил, что Бажаев, находясь у одного из входов «Лужников», пытался проникнуть на охраняемую территорию, минуя досмотр. В ответ на требование полицейского прекратить эти действия, Бажаев, по версии ведомства, выражался нецензурной бранью и применил насилие в отношении представителя власти.

Сын бизнесмена заявил на суде, что считает себя пострадавшим. По его словам, полицейские 27 июля перекрыли проход к ресторану «Ласточка». После этого он спросил, как можно пройти, но ему ответили грубо. Тогда Бажаев, утверждает он, приподнял дверь калитки, после чего сотрудники полиции на него «набросились».

Тимура Бажаева задержали 28 июля. СК опубликовал видео, как утверждается, нападения сына бизнесмена на полицейского. На кадрах молодой человек бьет сотрудника полиции и сбивает с него кепку, затем его оттаскивают другие полицейские.