Авиакомпании приостанавливают полеты в Ливан

Французские авиакомпании Air France и Transavia сообщили о приостановке полетов в Ливан на фоне опасений по поводу угроз безопасности из-за возможной операции Израиля против ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Клиенты, которых это касается, будут проинформированы в индивидуальном порядке и им будут предложены решения по отсрочке или возмещению расходов, - приводит телеканал заявление пресс-службы Air France. - Авиакомпания постоянно следит за развитием геополитической ситуации на территориях, которые обслуживают и над которыми пролетают ее самолеты, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности полетов».

В то же время германский авиаперевозчик Lufthansa Group сообщил, что продлевает запрет на полеты в ливанскую столицу Бейрут до 5 августа включительно.