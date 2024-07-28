Нетаньяху обещает «жесткий ответ»

Израиль не сможет проигнорировать ракетный удар из Ливана по Мадждаль-Шамсу, в результате которого погибли 12 детей, ответ «будет жестким». С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения этого населенного пункта на Голанских высотах.

«Государство Израиль не сможет оставить это без ответа. Наш ответ последует и будет жестким», - цитирует пресс-служба высказывания премьера Израиля.