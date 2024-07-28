Начинается прием студентов в учреждения профобразования

С 29 июля в Азербайджане начался прием студентов в учреждения профобразования на 2024-2025 учебный год. Об этом на брифинге заявил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов.

Желающие получить профессиональное образование должны до 12 августа пройти регистрацию на платформе portal.edu.az и отправить свои обращения посредством услуги «Электронный прием студентов в учреждения профессионального образования».