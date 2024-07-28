По меньшей мере 14 человек пострадали в результате взрыва на предприятии крупнейшего в Германии химического концерна BASF. К настоящему времени пожар потушен, сообщила газета Bild.

По информации издания, около 12:00 по местному времени на заводе BASF в Людвигсхафене (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) произошел взрыв, спровоцировавший пожар. Облако дыма нависло над городом, а также над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг). Согласно данным компании, по территории завода и за ее пределами передвигаются автомобили экологического мониторинга.

"К настоящему времени возгорание ликвидировано пожарной службой завода BASF. В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие травмы и в качестве меры предосторожности доставлены в заводскую поликлинику", - сообщили в концерне. Причина случившегося пока не установлена.