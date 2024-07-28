Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта завершила выступление на Олимпиаде на стадии 1/8 финала. После победы над сильной китаянкой Хенгю Янг (15:9) она уступила опытнейшей олимпийской чемпионке из Украины Ольге Харлан (6:15).

После своего выступления Анна поделилась своими впечатлениями с haqqin.az.

«Что сегодня получилось, а что – нет? Не получилось пока стать олимпийской чемпионкой, будем готовиться к Лос-Анджелесу-2028, - с улыбкой отвечает наша саблистка. - А получилось круто пофехтовать, особенно в первом бою. Я не ожидала, что пройду китайскую фехтовальщицу, которая в два раза выше меня в рейтинге. А я после серьезной травмы. И сегодня мне несколько раз оказывали помощь. Это сказалось на моем поединке в 1/8 финала.

Понятно, что каждый спортсмен едет на Олимпиаду за золотом, но у меня из-за травмы немного другая ситуация. Я просто счастлива, что выступила здесь, пережила эти эмоции. Сейчас буду залечивать травму и вернусь».

Для Башты это уже вторая Олимпиада. Три года назад она выступала в Токио, где также проиграла во втором раунде.

«Невозможно сравнивать эти две Олимпиады. Они совершенно разные. В Токио я всего боялась, было страшно. Я помню каждый укол, который я нанесла на тех Играх. В Париже ситуация иная. Из-за травмы я пропустила важные соревнования и сильно упала в рейтинге. Поэтому тут мне сразу достался сильный соперник. Я в последний момент получила олимпийскую лицензию. Не могу сказать, что это помешало подготовке. Просто в тот момент думала о травме, было важно полностью вылечить ногу», - сказала спортсменка.