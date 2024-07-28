Журналист The New York Times задал провокационный вопрос азербайджанской спортсменке: «Вы же русская…» Haqqin.az с Олимпиады
Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта завершила выступление на Олимпиаде на стадии 1/8 финала. После победы над сильной китаянкой Хенгю Янг (15:9) она уступила опытнейшей олимпийской чемпионке из Украины Ольге Харлан (6:15).
После своего выступления Анна поделилась своими впечатлениями с haqqin.az.
«Что сегодня получилось, а что – нет? Не получилось пока стать олимпийской чемпионкой, будем готовиться к Лос-Анджелесу-2028, - с улыбкой отвечает наша саблистка. - А получилось круто пофехтовать, особенно в первом бою. Я не ожидала, что пройду китайскую фехтовальщицу, которая в два раза выше меня в рейтинге. А я после серьезной травмы. И сегодня мне несколько раз оказывали помощь. Это сказалось на моем поединке в 1/8 финала.
Понятно, что каждый спортсмен едет на Олимпиаду за золотом, но у меня из-за травмы немного другая ситуация. Я просто счастлива, что выступила здесь, пережила эти эмоции. Сейчас буду залечивать травму и вернусь».
Для Башты это уже вторая Олимпиада. Три года назад она выступала в Токио, где также проиграла во втором раунде.
«Невозможно сравнивать эти две Олимпиады. Они совершенно разные. В Токио я всего боялась, было страшно. Я помню каждый укол, который я нанесла на тех Играх. В Париже ситуация иная. Из-за травмы я пропустила важные соревнования и сильно упала в рейтинге. Поэтому тут мне сразу достался сильный соперник. Я в последний момент получила олимпийскую лицензию. Не могу сказать, что это помешало подготовке. Просто в тот момент думала о травме, было важно полностью вылечить ногу», - сказала спортсменка.
После этого стоящий рядом журналист задал Анне вопрос на английском. Позднее он сообщил мне, что является корреспондентом The New York Times.
- Я удивлен тому, что во время поединка с украинкой Ольгой Харлан вы достаточно тепло приветствовали друг друга. Вы же русская…
- У меня действительно очень хорошие отношения с Ольгой, - отвечает уроженка российского Тольятти Анна Башта. - Я не могу сказать, что мы с ней лучшие друзья, но мы – друзья. Мы давно знаем друг друга. Я желаю ей выиграть сегодня золото.
- Неужели? – не унимается журналист известного американского издания.
- Да, конечно. Она одна из лучших спортсменок, - парировала представительница Азербайджана.