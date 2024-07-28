Армения и Турция навстречу друг другу: что изменит встреча на границе?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:39

После деоккупации Азербайджаном своих территорий Армения и Турция приступили в начале 2021 года к процессу нормализации отношений, который, как известно, затянулся на долгие три года. И вот, наконец, стороны решили провести очередной раунд переговоров на уровне специальных представителей, избрав местом встречи государственную границу. Как сообщает турецкая телеведущая Сена Алкан, завтра, 30 июля, Рубен Рубинян и Сердар Кылыч, специальные представители Армении и Турции по процессу нормализации, проведут на турецко-армянской границе пятый раунд переговоров. В своем аккаунте в соцсети X Сена Алкан написала, что утром встреча состоится на армянской стороне, а днем будет продолжена на турецкой.

Ни из Еревана, ни из Анкары пока нет официального подтверждения информации турецкой телеведущей. Как уже сообщалось, встреча Рубиняна и Кылыча планировалась еще 3 июля, однако затем Турция отменила ее. Напомним, что в феврале этого года, в ходе двусторонних контактов представителей МИД Армении и Турции на дипломатическом форуме в Анталье, было достигнуто соглашение о скором возобновлении переговоров на уровне спецпредставителей. Сообщалось, что для диалога с армянским коллегой Сердар Кылыч готов даже приехать в Ереван. Но в итоге встреча так и не состоялась, и пауза в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией продолжилась. Лишь в последние дни стали проявляться отдельные признаки, свидетельствующие о том, что у процесса армяно-турецкого урегулирования появились шансы сдвинуться с мертвой точки. В повестке заседания Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проходившего 25 июля, в числе других был включен вопрос о нормализации отношений с Арменией, хотя в официальной информации по итогам заседания об этом ничего не сообщалось. А сутки спустя премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил заново отстроенный и не использовавшийся более тридцати лет пограничный переход «Алиджан» на границе с Турцией (армянская сторона называет его «Маргара»), о чем он написал на своей странице в Facebook: «Таможенный пункт «Маргара» на границе Армении и Турции модернизирован. Стоимость программы составила 1 миллиард драмов (2,6 миллиона долларов)».

Напомним, что воссоздание пограничного перехода «Алиджан» началось после того, как в ходе переговоров на уровне спецпредставителей было достигнуто соглашение об открытии сухопутных границ между Турцией и Арменией для граждан третьих стран с дипломатическими паспортами. Впрочем, даже это соглашение, являющееся на данный момент единственным конкретным результатом процесса нормализации армяно-турецких отношений, Анкара так и не реализовала, фактически заморозив тем самым процесс. Как известно, Турция полностью координирует с Азербайджаном процесс нормализации отношений с Ереваном, неизменно подчеркивая, что он будет зависеть от достижения мира между Баку и Ереваном. Еще одним условием Турции для нормализации отношений с Арменией является вопрос Зангезурского коридора, который по-прежнему остается одним из камней преткновения. Нет сомнений, что нормализация отношений и открытие границ с Турцией являются частью политики Армении по дистанцированию от влияния России и сближению с Западом. В то же время западные партнеры Еревана во главе с США включили нормализацию армяно-турецких отношений в число своих основных приоритетов в регионе Южного Кавказа.