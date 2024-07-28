Странный способ самоубийства Джоли

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли, которая хочет покончить с многолетней борьбой с Брэдом Питтом, откровенно рассказала, что наняла убийцу для самой себя. Об этом рассказала сама звезда Голливуда, объяснив, что ее подтолкнуло к такому решению и когда это было.

По словам артистки, еще в 22-летнем возрасте она хотела покончить с собой. В то время, как рассказала Джоли, в ее жизни был сложный период. Она хотела быть убитой, потому что считала, что ее родным было бы легче пережить ее смерть. "Это будет звучать безумно, но было время, когда я собиралась нанять кого-то, кто бы убил меня", – заявила она изданию Daily Mail.

Джоли удалось найти киллера для себя, и она уже планировала прислать оплату убийцы. Звезда не скрывает, что сумма была очень большой, но какой именно – не раскрывает. Когда она захотела перечислить убийце деньги на банковский счет, мужчина не взял денег и удивил Анджелину своим ответом. Он попросил артистку подождать убийства еще некоторое время.

"Он был достаточно порядочным человеком и спросил, могу ли я обдумать это и позвонить ему снова через два месяца. Что-то изменилось в моей жизни, и я решила, что выдержу", – призналась голливудская звезда.