Американцам рекомендуют покинуть Ливан

Государственный департамент рекомендовал находящимся в Ливане американским гражданам покинуть территорию республики на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в обращении помощника госсекретаря по консульским вопросам Рены Биттер, размещенном на странице посольства США в Бейруте в X.

«Мы рекомендуем гражданам США выработать план действий на случай критической ситуации и покинуть [Ливан] до того, как начнется кризис. ...Постарайтесь настойчиво убедить родственников отказаться от поездки в Ливан, учитывая те трудности, которые могут помешать их отъезду при обострении конфликта в регионе», - отметила Биттер.

По ее словам, в случае невозможности выезда американцам следует «найти укрытия на длительный период времени».