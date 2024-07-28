Успех азербайджанских школьников в Иране
Азербайджанские школьники успешно представили Азербайджан на Международной олимпиаде по физике (IPhO 2024) проходившей в Исфахане с 21 по 29 июля.
На олимпиаде, состоявшей из теоретического и практического тура, азербайджанские школьники завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую медали, а также 2 мотивационные награды среди 230 учащихся из 46 стран.
Ученик 10-го класса лицея «Каспи» Ибрагим Валехли завоевал серебряную медаль, ученик 9-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Мурад Исмайлов - бронзовую медаль. Ученик 9-го класса школы-лицея «Анкара» Раван Наджафли и ученик 11-го класса лицея имени академика Зарифы Алиевой Адиль Саттаров награждены мотивационными наградами.
Поздравляем наших учащихся и желаем им больших успехов.