Ирак просит Иран надавить на боевиков

Премьер Ирака ас-Судани сразу после нападения проиранских группировок на американские базы, обратился к Тегерану с просьбой оказать давление на группировку Аль-Хашд аш-Шааби, чтобы она не наращивала свои военные операции против США. Об этом сообщают источники в иракском правительстве ливанской газете Al Akhbar.

Согласно газете, в связи с этим ас-Судани неоднократно разговаривал по телефону с иранскими официальными лицами. Отмечается, что премьер стремится найти «золотую середину» между группировками и США, чтобы избежать втягивания Ирака в эскалацию в регионе. Но группировки «не дают возможности вести переговоры с США».

В тоже время 2 лидера «Исламского сопротивления в Ираке», заявили, что «группировки отвергают любое новое перемирие с американцами, и что решение об эскалации и нападении на американские базы является иракским решением, к которому Иран не имеет никакого отношения».

Аль-Хашд аш-Шааби - иракская шиитская военизированная организация, полностью подконтрольная иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Создана в 2014 г. Это зонтичная организация из разных вооруженных формирований, общая численность которых составляет около 200.000 боевиков.