Повстанцы-туареги развернули украинский флаг после того, как они только что нанесли крупное поражение финансируемым российским государством наемникам из ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом сообщает издание Kyiv Post.

Представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрей Юсов заявил в ходе общенационального телемарафона в понедельник, 29 июля, что «повстанцы получили необходимую информацию, что позволило провести успешную военную операцию против российских военных преступников», «Мы не будем сейчас обсуждать подробности, но они будут позже», добавил он

Эта фотография, по-видимому, свидетельствует о поддержке туарегами Украины, которая преследует наемников «Вагнера» по всему африканскому континенту.