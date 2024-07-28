Россия не может даже добывать ресурсы без посторонней помощи

Сырьевая промышленность России, обеспечивающая 15% национального ВВП и каждый второй рубль доходов бюджета, остается в практически тотальной зависимости от иностранных технологий.

Доля импортного бурового оборудования, а также аналитического ПО для добычи полезных ископаемых в стране в настоящий момент превышает 90%, говорится в Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, которую в понедельник утвердило правительство.

Кроме того, импортными остаются 50% горных машин, которые используются добывающими компаниями, и 30% наземного геофизического оборудования. Чуть меньше зависимость от импорта оборудования для технологических исследований руд (20%) и геофизического оборудования для исследования скважин (10%), говорится в документе.

Российская минерально-сырьевая база — это «фундамент национальной экономики», на котором основывается «национальная безопасность государства», но доля импортного оборудования и технологических решений «высока», подчеркивают авторы документа. Зависимость от импорта, согласно стратегии, сохраняется во всех секторах сырьевой промышленности: это и поиски, и оценка, и разведка, и добыча, и обогащение полезных ископаемых.

Из-за отсутствия собственных технологий некоторые виды стратегического минерального сырья уже стали дефицитными, а по другим — экономика находится в зависимости от импорта, признают авторы стратегии.

К первой группе правительство относит в том числе нефть, золото, серебро и алмазы: их добыча, согласно стратегии, может начать снижаться в течение 15-20 лет. Во вторую категорию включены уран, марганец, хром, титан, бокситы, молибден, вольфрам, литий, бериллий, цирконий, ниобий, тантал, рений, редкоземельные металлы, графит, плавиковый шпат, а также бентонитовые глины, каолин и йод.

Практически все виды дефицитных полезных ископаемых есть в российских недрах, но разрабатывать залежи мешает, в частности, «отсутствие эффективных промышленных технологий», либо их нерентабельность, подчеркивается в стратегии.

Сказываются в том числе и санкции, введенные против России после аннексии Крыма, а затем — после вторжения в Украину, в рамках которых страна лишена возможности закупать передовые технологии для разведки и добычи полезных ископаемых.

«Установленные иностранными государствами экономические санкции в отношении Российской Федерации в определенной степени оказали влияние на направление традиционного российского сырьевого экспорта, повлекли рост рисков сокращения поставок дефицитного для отечественной экономики зарубежного геолого-разведочного оборудования и программного обеспечения», — говорится в стратегии.