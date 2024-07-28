Российские войска продвигаются на стратегически важном направлении

Российские войска подступают к стратегическому маршруту снабжения ВСУ в Донецкой области, пишет Reuters. По данным Генерального штаба ВСУ, за последние 24 часа российские силы провели на Покровском направлении 52 атаки.

Как отмечает новостное агентство, Покровск расположен на дороге, которая служит важным маршрутом снабжения аванпостов украинских войск, таких как Часов Яр и Константиновка. По словам главы военной администрации города Сергея Добряка, сейчас город находится в 20 км от линии фронта.

На выходных к северо-востоку от города российские силы продвинулись ещё ближе к стратегическому маршруту, взяв под свой контроль село Лозоватское, расположенное примерно в 6 км от города, и населённые пункты Прогресс, Евгеньевка и Волчье. Сейчас они наносят удары по позициям ВСУ в районе населённых пунктов Желанное и Новоалександровка, говорится в материале.