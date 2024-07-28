Байден радикально реформирует суды

Президент США Джо Байден одобрил радикальные изменения в Верховном суде, призвал к ограничению срока полномочий судей до 18 лет и введению обязательного этического кодекса для высшего суда. Он также настаивает на принятии поправки к Конституции, запрещающей абсолютный иммунитет для экс-президентов. Об этом сообщает The Washington Post.

Последнее издание расценило как упрек Верховному суду после того, как он постановил, что бывший президент Дональд Трамп имеет иммунитет от судебного преследования на период исполнения служебных обязанностей.

Для Байдена, который долгое время сопротивлялся призывам реформировать Верховный суд, заявление, сделанное в понедельник, ознаменовало серьезный сдвиг в его позиции по отношению к одной из трех ветвей власти Америки.

«Я курировал больше кандидатур в Верховный суд в качестве сенатора, вице-президента и президента, чем кто-либо из ныне живущих», – написал Байден в своей статье в той же газете The Washington Post. «Я с большим уважением отношусь к нашим институтам и разделению власти. То, что происходит сейчас, ненормально, и это подрывает доверие общества к решениям суда, в том числе к тем, которые влияют на личные свободы. Сейчас мы стоим перед нарушением», – сказал он.