Президент Кубы похвалил азербайджанского спортсмена
Президент Кубы Мигель Диас-Канель высказался о победе боксера сборной Азербайджана Альфонсо Домингеса – этнического кубинца над Хулио Сезаром Ла Крусом (Куба) в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже-2024.
Президент Кубы поделился видео, на котором Домингес дает интервью после боя и уважительно высказывается о своей Родине.
«Достойные и трогательные заявления Альфонсо после его победы. Его уважение Родине, которая взрастила Домингеса, заслуживает уважения. Куба рада его победе, несмотря на то, что он представляет братский Азербайджан», - написал Диас-Канель в соцсети X.