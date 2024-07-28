Глава Госдепа пригрозил Китаю новыми санкциями

Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении китайских компаний, если Пекин не прекратит осуществлять поддержку оборонно-промышленного комплекса России. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

Руководители внешнеполитических ведомств беседовали на полях саммита глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе в течение почти полутора часов. Это была их шестая встреча с июня 2023 года, когда Блинкен посетил Пекин, что говорит об улучшении отношений между двумя государствами, отмечает издание.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Тайваня и борьбу с наркотрафиком. Блинкен и Ван И договорились продолжать работу по развитию сотрудничества в военной сфере, однако не затронули тему контроля над ядерными вооружениями. Кроме того, глава Госдепа передал китайскому коллеге заявление президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис о важности стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином и о необходимости «поддержания порядка, основанного на правилах».

После начала войны с Украиной Китай стал крупнейшим торговым партнером России, заменяя западные компании, покинувшие рынок РФ из-за санкций. По итогам января–февраля 2024 года на китайские товары пришлось 43% всего российского импорта, или $24,4 млрд, подсчитали эксперты Института Гайдара. В Китай ушло около трети российского экспорта, главным образом углеводороды — на них пришлось 74% всех товаров, закупленных КНР в РФ.

За поставку России товаров двойного назначения США ввели санкции против более чем 100 китайских компаний. Ограничительные меры и угроза вторичных санкций привели к проблемам в российско-китайской торговле: банки КНР начали блокировать платежи вслед за кредитными организациями Турции, ОАЭ и других стран, которые Кремль называет «дружественными». В результате уже в марте поставки из Китая в Россию обвалились на 14,2%, экспорт техники (кроме автомобилей) просел более чем на 15%.

Для Китая российский рынок сбыта остается вторичным, на РФ приходится лишь 3% китайского экспорта, указывают эксперты Института Гайдара. «Лидирующие позиции в товарообороте Китая прочно занимают недружественные к России страны, что усиливает риски снижения поставок при угрозе введения вторичных санкций», — предупреждают они.