В Азербайджане начинается прием студентов в учреждения профобразования

Сегодня начался прием студентов в учреждения профессионального образования на 2024-2025 учебный год. Об этом заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования Джейхун Керемов на сегодняшней пресс-конференции.

Керемов сказал, что желающие получить профессиональное образование должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az до 12 августа и подать заявку через услугу "Электронный прием студентов в учреждения профессионального образования". Джейхун Керемов отметил, что процесс приема открыт для лиц, закончивших основное или полное среднее образование:

"Прием студентов на 2024/2025 учебный год будет проводиться в 84 учреждениях профессионального образования по 136 специальностям на 30 960 плановых мест. Из этих мест 23 185 предусмотрены за государственный счет, а 7775 являются платными".

Джейхун Керемов впервые сообщил, что прием студентов будет осуществляться в электронной форме также в Нахичеванской Автономной Республике. После проверки достоверности данных в электронных заявках зарегистрированных кандидатов система подтверждает выбор специальностей участниками. Прием на уровне начального и технического профессионального образования осуществляется на основе среднего балла по соответствующим предметам, указанным в аттестате заявителя, а на уровне высшего технического профессионального образования — на основе результатов выпускных экзаменов. Каждому участнику процесса приема предоставляется возможность выбрать до 5 специальностей.

Информация о результатах будет размещена в разделе "мой личный кабинет" и отправлена также через SMS. Успешно прошедшие конкурс кандидаты будут приглашены на следующий этап для предоставления оригиналов документов в учреждения, в которые они были приняты.