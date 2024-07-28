Украина признала причастность к гибели «вагнеровцев»: «Продолжение будет»
Главное управление разведки Украины заявило о поддержке туарегов в операции против российской ЧВК «Вагнер» в Мали.
«Повстанцы (туареги) получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию. О деталях мы, безусловно, не будем пока говорить, продолжение будет», - заявил представитель ведомства Андрей Юсов.
По его словам, Украина делает все в рамках международного права.
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