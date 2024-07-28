В России обвинили чешского дипломата

Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в МИД России «в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником чешского посольства», сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«29 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, которому выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала посольства Чехии в России российского законодательства - попыткой контрабанды сильнодействующих веществ», - указали в ведомстве.

«В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении указанного сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности. В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации», - отмечается в сообщении.