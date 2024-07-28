Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:10

Прогнозы о том, что победа реформатора Масуда Пезешкиана на президентских выборах в Иране может изменить внешнеполитический курс Тегерана, похоже, не оправдаются. И прежде всего потому, что курс этот все-таки определяет верховный духовный лидер аятолла Хаменеи, давший Пезешкиану на инаугурации достаточно ясное указание - сосредоточиться на развитии отношений не с Западом, а с соседними государствами. На самом деле, аналитики изначально считали завышенными ожидания, что Масуд Пезешкиан, дабы ослабить «удавку» западных санкций, предпримет попытку хотя бы частично нормализовать отношения Ирана с Западом. Скорее уж допускалось другое - что у Хаменеи могут быть намерения руками Пезешкиана внести определенные изменения во внешнеполитический курс ИРИ.

Как известно, экономические проблемы Ирана, во многом вызванные санкциями, время от времени приводят к вспышкам массовых протестов населения. И, тем не менее, в своей речи на инаугурации рахбар подчеркнул, что приоритетом внешней политики Ирана остается развитие отношений с соседними государствами, странами Африки и Азии и теми, кто «поддерживают Тегеран во время оказываемого на него давления». В то же время Али Хаменеи отметил, что в последние годы Запад «плохо обращался» с Тегераном, однако Исламская Республика в принципе может пересмотреть политику в отношениях с Западом, если последний «изменит свое поведение». После чего, как и ожидалось, Масуд Пезешкиан, официально вступая в должность, заявил, что новое правительство «будет следовать видению и общей политике, изложенным лидером исламской революции». «Мы чтим память покойного архитектора исламской революции в Иране имама Хомейни и благородных мучеников Ирана, особенно мученика Касема Сулеймани», - сказал новый президент, добавив, что приоритетом его администрации станет решение экономических проблем Ирана. Напомним в этой связи, что администрация Ибрагима Раиси, трагически погибшего в результате крушения вертолета, также называла приоритетным развитие отношений с соседними странами, включая Россию.

В рамках этого же курса Иран нормализовал отношения с Азербайджаном, носившие некоторое время довольно напряженный характер. В частности, было достигнуто соглашение о возобновлении работы посольства Азербайджана в Тегеране, закрытого после вооруженного теракта. В своем послании с соболезнованиями по поводу гибели Ибрагима Раиси президент Ильхам Алиев особо подчеркнул важность этих соглашений и выразил уверенность, что преемник трагически погибшего президента останется верен их реализации. Задача, поставленная Хаменеи перед Пезешкианом по приоритетам во внешней политике, свидетельствует, что и при новой президентской администрации сотрудничество между Тегераном и Баку будет развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем региональном формате. А тот факт, что новый президент Ирана является этническим азербайджанцем, может послужить дополнительным стимулом для развития этих отношений. Ожидается также, что Пезешкиан продолжит курс на сближение с Россией, наблюдавшееся в последние годы. Кремль уже объявил, что президент Путин ждет коллегу Пезешкиана осенью в Казани на саммите БРИКС, в рамках которого готов провести с ним двустороннюю встречу.

Ранее в телефонном разговоре с президентом России Масуд Пезешкиан заявил, что его администрация намерена углублять сотрудничество с Москвой. Иранский политолог Амир Чахаки сказал в интервью российской газете «Известия», что при администрации Пезешкиана Тегеран, несомненно, продолжит сотрудничество с Москвой, хотя политика нового президента будет несколько отличаться от той, которую проводил Ибрагим Раиси. «Пезешкиан будет говорить о равновесии между Западом и Востоком, - отметил Чахаки. - Он лично привержен широкому взаимодействию с западным миром и окончательному соглашению с США о сокращении или даже полной отмене антииранских санкций. При этом Пезешкиан сохранит основной курс на Восток, то есть на Китай, Россию и Индию, и не снизит уровень сотрудничества с этими странами». По мнению иранского эксперта, новый Кабинет министров ИРИ будет состоять преимущественно из технократов, верящих, что с Западом можно договориться. Если Министерство иностранных дел возглавит Аббас Аракчи - бывший заместитель погибшего в вертолетной катастрофе Амира Абдолахиана, а ныне советник Пезешкиана, это будет означать, что рахбар одобрил ускорение диалога с Западом. Напомним в этой связи, что Аббас Аракчи сыграл, по сути, ключевую роль в заключении в 2015 году ядерной сделки.