Пезешкиан в разговоре с Макроном пригрозил Израилю

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого предупредил о «серьезных последствиях для Израиля в случае его нападения на Ливан».

«Если сионистский режим (имеется в виду Израиль) совершит нападение на Ливан, он допустит большую ошибку, которая будет иметь для него тяжелые последствия», - заявил Пезешкиан. По его словам, Израиль «за более чем 75 лет оккупации Палестины растоптал все международные нормы».

Пезешкиан также заявил о готовности укреплять отношения с Францией, выстраивая их «на основе честности и взаимного доверия». В свою очередь Макрон поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента и выразил надежду на улучшение отношений между Ираном и европейскими странами, в том числе двусторонних отношений с Францией.