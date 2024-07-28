Из посольства России валит дым ВИДЕО
Загадочный дым валит из здания российского посольства в Кишинёве, рядом со зданием дежурят машины скорой помощи.
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Загадочный дым валит из здания российского посольства в Кишинёве, рядом со зданием дежурят машины скорой помощи.
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