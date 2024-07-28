8 Leopard для Украины

Германия совместно с Данией передала Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями, сообщило правительство ФРГ.

Список, в котором перечислена вся помощь Украине, пополнился техникой. «58 основных боевых танков Leopard 1A5 с запасными частями, совместный проект с Данией (ранее: 50)», – указано на сайте Кабмина.

В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Тогда же сообщалось, что Rheinmetall планирует открыть предприятия по ремонту танков Leopard на Украине.

15 июля Munchner Merkur со ссылкой на данные федерального правительства Германии сообщало, что ФРГ тайно передала Украине 39 танков, средства противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и установки HIMARS. Общее количество поставленных БМП выросло до 120 штук, а количество танков – до 50 единиц, отмечало издание.