Большая семья выходцев из Армении захватила садовое некоммерческое товарищество «Идиллия» в Новой Москве, рассказали жители поселка журналистам. По словам местных, мигранты объявили себя управляющими и обложили россиян финансовой данью под видом коммунальных платежей. При этом взимаемые суммы растут каждый месяц.

СНТ захватила большая семья выходцев из Армении. Они объявили себя управляющими и обложили нас финансовой данью под видом коммунальных платежей и денег за управление СНТ. Суммы платежей растут с каждым месяцем.

Система отчетности отсутствует. Никакие работы в СНТ не ведутся, летом трава по щиколотку, зимой наледь, несколько стариков поломали руки и ноги на гололеде. На вопросы о том, куда идут наши деньги за обслуживание, нам рекомендуют «заткнуться и не вякать», - поделилась женщина.

По словам еще одного жителя, мигранты ввели платный проезд на территорию СНТ для «посторонних автомобилей». Жителям угрожают физической расправой и оскорбляют их.

Мы боимся за свои жизни, за безопасность наших детей и внуков. Также мы хотели бы понять обоснованность и законность получения членами данной группировки российского гражданства (с их слов, они имеют гражданство России), - рассказал мужчина.