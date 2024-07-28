Первые слова Хидаята Гейдарова после победы: «В Париже будет звучать гимн Азербайджана!»
После завоевания олимпийского золота в Париже азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров поделился первыми впечатлениями:
«Азербайджан – страна-победительница! Я сегодня сделал все, что мог. Поздравляю азербайджанский народ!
Поддержка французских болельщиков, оказываемая своему спортсмену, на меня не действовала. Я слышал, как наши болельщики поддерживали меня. Сегодня в Париже будет звучать гимн Азербайджана! Я уже выигрывал чемпионат Европы во Франции – в Монпелье. Приятно, что снова во Франции будет звучать наш гимн!».