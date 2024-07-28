Китай выкачивает российские ресурсы рекордными темпами

Согласно статистике ведомства, в первом полугодии из РФ на китайский рынок было продано товаров на рекордные $65,2 млрд — на 4% больше, чем годом ранее. При этом экспортный поток почти на 90% состоял из природных ресурсов.

Три четверти российских поставок в Китай приходилось на нефть, нефтепродукты и газ, следует из таможенной статистики. За полгода нефтяные компании продали китайским НПЗ 55,1 млн тонн черного золота — на 5% больше, чем годом ранее. Средняя цена этой нефти увеличилась на 9%, до $80,3 за баррель.

Доходы от продажи газа, который «Газпром» качает в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», выросли на 17%, до $4 млрд. Запущенная в 2019 году труба должна в следующем году выйти на проектную мощность — 38 млрд, а в этом по ней планируется поставить 30 млрд кубов газа.

Кроме того, Китай закупил у России древесины на $1,7 млрд, металлических руд на $2,3 млрд, а также алюминия и продукции из него на $1,8 млрд.

Помимо полезных ископаемых и металлов, в КНР продавалась российская рыба (на $1,3 млрд), а также растительные и животные масла из РФ ($1 млрд). Впрочем, поставки этих товаров сократились — на 11% и 32% соответственно.

Исторически Китай импортировал из России в основном минеральное сырье и нефть, успокаивает эксперт деятельности Агентства трансформации и развития экономики Ксения Банникова. Несырьевой экспорт мог бы включать продовольствие, указывает она: так, в прошлом году удалось договориться с Пекином об открытии для российских поставщиков рынка свинины. Но поставки в существенных объемах, согласно таможенной статистике, так и не начались.