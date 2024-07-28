Протесты вспыхнули в некоторых районах Каракаса в понедельник против победы на переизбрании, заявленной президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но оспариваемой оппозицией и подвергаемой сомнению на международном уровне, сообщили журналисты AFP.

Протестующие в одном из районов скандировали: «Он (Мадуро) падет, он падет, это правительство падет». Для предотвращения беспорядков в ряде районов города развернули крупные наряды полиции.

Тем временем власти латиноамериканского государства назвали лидера оппозиции Марию Корину Мачадо «ключевым подозреваемым» в расследовании предполагаемого «саботажа выборов» в воскресенье, что усилило напряженность, так как результаты все еще оспариваются. Сам Мадуро сказал в телевизионном обращении в понедельник, что его правительство работает над предотвращением попытки госпереворота.

Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заявил перед выступлением Мадуро, что Мачадо «была вовлечена в заговор» с целью изменения результатов голосования, отправленных с избирательных участков в штаб-квартиру избирательных органов.