Протестующие ворвались в здание военного суда в израильском Бейт-Лиде, сообщают СМИ.

Разъяренные демонстранты пытаются вломиться в место содержания арестованных сегодня резервистов ЦАХАЛ по подозрению в жестоком обращении с палестинскими заключенными.

В Израиле вспыхнули протесты после того, как 10 резервистов ЦАХАЛ были арестованы по подозрению в пытках палестинских заключенных.





Аресты произошли, когда палестинский задержанный был госпитализирован с травмами, свидетельствующими о жестоком обращении.



На базе "Сде-Тайман" солдаты сопротивляются арестам: некоторые забаррикадируются, другие отказываются сотрудничать.



Сотни израильтян правого толка, включая других солдат и гражданских лиц, вторглись на базу, чтобы предотвратить аресты. Сейчас на базе ЦАХАЛ развернута полиция.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвали к спокойствию и осудили вторжение на армейскую базу.