Продолжающиеся последние несколько дней непрерывные дожди вызвали серьезные последствия в азербайджанских регионах. В большинстве районов, включая Гянджу, Кедабек, Дашкесан, Шеки, Закатала, Габала, Огуз и Губу, под водой оказались целые улицы и села. Нанесен серьезный ущерб местной инфраструктуре. В некоторых деревнях наводнения буквально смыли кур и другую домашнюю птицу.

В Шеки у села Киш рухнул мост. Также из-за разлива реки Айричай была разрушена дорога, соединяющая село Гудула с магистралью, что временно фактически отрезало населенный пункт от внешнего мира. Добраться в село можно только на грузовике.

В большинстве деревень Огуза, включая Филфилли, Моллалы и Хачмаз, селевые потоки нанесли серьезный ущерб. Жители деревень сообщили, что получасовой дождь вывел из строя дороги, затопив дворы. Один из жителей добавил – работает техника, и дороги постепенно восстанавливаются. Однако посевы уничтожены, запасы на зиму потеряны безвозвратно.

В муниципалитете деревни Филфилли сообщили haqqin.az, что ведутся работы по устранению последствий наводнения.

«Наводнение было настолько сильным, что выбило ворота нескольких домов. Дороги разрушены», - сказали в муниципалитете.

Разлив реки Тюрянчай затопил дома, дворы и сады в деревне Моллалы. Причина – отсутствие защитной дамбы. Жители сообщают, что после отступления воды остался толстый слой грязи.

Жители деревни рассказали haqqin.az, что каждый год сталкиваются с одной и той же катастрофой из-за отсутствия дамбы.

«Ореховые сады затоплены, овощи погибли. Несколько семей потеряли домашнюю птицу. Мы еще не говорим о поврежденных домах. Ждем, когда дождь прекратится, грязь высохнет, и тогда сможем оценить ущерб», - сказал один из жителей.

В исполнительной власти Огузского района сообщили, что ведутся работы по устранению последствий дождей и наводнений. Нанесенный ущерб подсчитывается.

Интенсивные дожди также привели к разрушению моста через реку Элик на дороге Губа-Хыналыг, что прервало связь между селами Хыналыг, Бостанкеш, Хапут, Джек, Элик и Гелей-Худат с районным центром. Госагентство автомобильных дорог Азербайджана занимается устранением последствий природной катастрофы.

После вчерашних интенсивных дождей центральные улицы Ленкорани оказались затоплены, что привело к затоплению домов. Река Ленкоранчай, протекающая через село Сютямурдов, вышла из берегов. Также произошло наводнение в Геранбое, где селевые воды затопили посевные площади в селах Низами, Дейрманлар и Азад.

Сильные дожди также вызвали наводнения в Самухе. В районах Эльдар, Бурунговаг и нескольких других деревнях селевые воды затопили дома. В Кедабеке наводнения разрушили фермы и сельские дороги.

Директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова сообщила, что в регионе Гянджа-Газах идут ливневые дожди с перерывами, в некоторых местах Карабаха и Восточного Зангезура, а также в регионе Ленкорань-Астара наблюдаются слабые осадки. В регионах Балакен-Шеки и Губа-Гусар дожди прекратились.

Ожидается, что дождливая погода в стране сохранится до вечера 29 июля, а 30 июля погода будет с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха постепенно повысится по сравнению с предыдущими днями.