В России азербайджанцев предложили заставить служить два года

Депутаты Госдумы предложили увеличить до двух лет срок службы в российской армии для лиц с приобретенным гражданством. Также им хотят повысить призывной возраст. Новая мера коснется преимущественно натурализованных мигрантов.

Помимо этого, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить инициативу, в соответствии с которой условием приема в российское гражданство станет постановка на воинский учет, которая будет происходить одновременно с получением паспорта. Поправки планируется рассмотреть до конца весенней сессии, то есть до 5 августа.

В настоящий момент срок обязательной срочной службы в России составляет один год, в армию призывают граждан в возрасте от 18 до 30 лет. После объявления в стране мобилизации из-за войны с Украиной повысить призывной возраст для натурализованных мигрантов до 45 или 50 лет предлагал глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

В феврале 2024 года соответствующий законопроект внесли в Госдуму первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев, зампред комитета по делам СНГ Александр Бородай и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Они отмечали, что уроженцы иностранных государств часто «намеренно дожидаются» достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство России, а те, у кого уже есть паспорт РФ, «уклоняются от постановки на воинский учет» тоже с целью потянуть время.

В пояснительной записке приводились данные МВД, согласно которым за январь–октябрь 2023 года российское гражданство получили более 318 тысяч иностранцев - преимущественно это выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.