Украина получит F-16 в этом году, но...

Украина сможет использовать в этом году не более десяти F-16 из-за нехватки пилотов, пишет The New York Times.

Командование украинских ВВС ожидает увеличения российских атак по аэродромам на территории страны с прибытием F-16, поэтому определенное количество истребителей будет сохраняться на защищенных авиабазах за рубежом.

Они станут резервом для необходимости замены неисправных самолетов во время планового технического обслуживания.