Президент Финляндии заявил об усилении позиций Зеленского

Достигнута точка, когда должны начаться переговоры между Украиной и Россией. Вывод российских войск с оккупированных территорий не должен быть предпосылкой для этого, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Le Monde .

По его словам, желание Украины видеть российскую сторону на втором саммите мира является "правильным разыгрыванием карт" президентом Владимиром Зеленским.

"С самого начала он хотел перехватить инициативу в дискуссионном процессе. Сейчас мяч на поле России. Украина и Зеленский находятся в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад. Они получают оборудование и бюджеты, необходимые для удержания своих позиций.

Мы больше не находимся в ситуации, близкой к отчаянию, в которой мы были весной с блокированием американской помощи и трудностями Европы в доставке оборудования в Киев. Также нет никакого российского прорыва", - пояснил Стубб.

На вопрос, пришло ли время говорить о переговорах или территориальных уступках со стороны Украины, президент Финляндии ответил, что необходимо различать возможный дискуссионный процесс и мир.

"Вступить в переговоры не означает пойти на уступки. Для успеха этого процесса Зеленскому нужны четыре элемента. Первое - это территории, которые сейчас оккупированы Россией, и это будет его единственным решением. Во-вторых, Украине нужны гарантии безопасности. И здесь мы можем помочь через двусторонние соглашения и возможный путь в НАТО и, конечно, в Европейский союз. В-третьих, должно быть обеспечено правосудие для преследования российских военных преступников. И, наконец, Зеленский нуждается в поддержке, чтобы восстановить свою страну", - добавил он.

Для Финляндии очевидно, что для достижения мира Россия должна вывести войска из Украины, однако это нельзя рассматривать как предварительное условие, говорит Стубб.

"Мы должны убедить страны Юга, что то, что делает Россия, - это империализм. В их интересах положить конец этому конфликту. Если бы Си Цзиньпин хотел остановить войну, он мог бы позвонить Путину и сказать ему: "Хватит!" Китай мог бы сделать многое, чтобы положить конец боевым действиям, потому что он имеет сильную позицию по отношению к России", - отметил политик.