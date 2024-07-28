Трамп обещает миру новые деньги наш комментарий
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп выступил на Bitcoin Conference в Нэшвилле (штат Теннесси) с программной речью, встреченной общественностью США далеко не однозначно. В частности, Трамп заявил, что в случае своего избрания он сделает Соединенные Штаты «криптостолицей планеты», а также «биткоин-сверхдержавой».
При этом себя лично Трамп позиционировал в качестве защитника криптовалют, а Байдена с его администрацией — их противниками.
Речь кандидата от республиканцев была щедра на обещания в адрес держателей криптовалют. Трамп заверил участников конференции, что при его президентстве США не только не будут распродавать активы в биткоинах, но, наоборот, создадут в стране их стратегический резерв.
Словом, если поверить в предвыборные обещания Дональда Трампа, правительство США в случае его победы будет хранить криптовалюту, которой владеет или которую приобретает, а если она начнет определять будущее, то он будет выступать за то, чтобы ее майнили, чеканили и производили непосредственно в США.
Но поскольку посулы Трампа вопиющим образом противоречат нынешней монетарной политике США, кандидат в президенты заготовил эффектную концовку, заверив участников конференции, что в первый же день своего президентства он уволит Гэри Генслера, нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам, последовательно критикующего криптовалюты, а также пообещал создать специальный президентский консультативный Совет по биткоину и другим криптовалютам, которому будет поручено разработать прозрачную нормативную документацию.
Как и следовало ожидать, американские СМИ сразу вспомнили, что реверансы Трампа в сторону держателей криптовалют резко контрастируют с его позицией, высказанной в 2021 году в эфире телеканала Fox Business. Напомним, что Трамп назвал тогда биткоин аферой, которая давит на курс доллара.
В то же время многие политические эксперты обратили внимание на то, что в последние месяцы Трамп все активнее поддерживает технологический сектор США, одним из самых ярких представителей которого является основатель Tesla и Space X Илон Маск, открыто демонстрирующий свои симпатии к кандидату от Республиканской партии.
Похоже, что «своим» Трамп стал и для криптовалютных магнатов - братьев-близнецов Уинклвосс, которые также присутствовали на конференции Bitcoin 2024.
Судя по всему, Трамп был хорошо подготовлен к встрече со сторонниками криптовалют, поскольку затронул в своем выступлении наиболее важные для них темы. В частности, вопрос электроэнергии, необходимой для майнинга. Для решения этой проблемы Трамп пообещал строить новые электростанции, а также использовать все доступные источники, включая ископаемое топливо и атомную энергию. По словам лидера республиканцев, это необходимо не только для биткоина, но и для победы США в гонке за господство над искусственным интеллектом.
Если же учесть, что сторонником развития криптовалют является и Джей Ди Вэнс, которого Трамп выдвинул кандидатом в вице-президенты, не стоит удивляться воцарению атмосферы эйфории в технологическом секторе США.
По мнению аналитиков, фигура Трампа становится все более симпатичной для криптовалютного рынка, на котором считают, что с его приходом в Белый дом смягчится отношение к сектору цифровых активов и, не исключено, встанет вопрос о смене руководства SEC - Комиссии по ценным бумагам и биржам США, крайне жестко настроенной в отношении криптовалютного рынка. Другими словами, поклонники цифровых активов всерьез ставят на Дональда Трампа.
Напомним, что криптовалюта впервые стала одной из тем президентской кампании после того, как в мае Трамп пообещал обеспечить США доминирующее положение в производстве биткоинов, ибо, по его словам, если Штаты не примут биткоин и криптовалюту, то это сделает Китай.
Кстати, на данный момент правительство США владеет более 210.000 биткоинами, что делает его одним из крупнейших держателей в мире (технологическая компания MicroStrategy, которую эксперты считают мировым лидером по запасам криптовалют, владеет более 226.000 биткоинами). И, судя по всему, это количество будет резко расти, поскольку выступление Трампа на конференции Bitcoin 2024 напоминало не столько привычную пиар-кампанию по привлечению голосов представителей IT-сектора, сколько продуманную программу действий, разработанную, очевидно, не без участия Илона Маска, который в последнее время сблизился с Трампом.
Так что «сливки» Запада, похоже, на грани раскола. И если Голливуд, как всегда, проголосует за кандидата от Демократической партии, то политические симпатии айтишников из Силиконовой долины постепенно переходят к Трампу.