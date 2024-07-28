Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:22

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп выступил на Bitcoin Conference в Нэшвилле (штат Теннесси) с программной речью, встреченной общественностью США далеко не однозначно. В частности, Трамп заявил, что в случае своего избрания он сделает Соединенные Штаты «криптостолицей планеты», а также «биткоин-сверхдержавой». При этом себя лично Трамп позиционировал в качестве защитника криптовалют, а Байдена с его администрацией — их противниками. Речь кандидата от республиканцев была щедра на обещания в адрес держателей криптовалют. Трамп заверил участников конференции, что при его президентстве США не только не будут распродавать активы в биткоинах, но, наоборот, создадут в стране их стратегический резерв.

Словом, если поверить в предвыборные обещания Дональда Трампа, правительство США в случае его победы будет хранить криптовалюту, которой владеет или которую приобретает, а если она начнет определять будущее, то он будет выступать за то, чтобы ее майнили, чеканили и производили непосредственно в США. Но поскольку посулы Трампа вопиющим образом противоречат нынешней монетарной политике США, кандидат в президенты заготовил эффектную концовку, заверив участников конференции, что в первый же день своего президентства он уволит Гэри Генслера, нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам, последовательно критикующего криптовалюты, а также пообещал создать специальный президентский консультативный Совет по биткоину и другим криптовалютам, которому будет поручено разработать прозрачную нормативную документацию. Как и следовало ожидать, американские СМИ сразу вспомнили, что реверансы Трампа в сторону держателей криптовалют резко контрастируют с его позицией, высказанной в 2021 году в эфире телеканала Fox Business. Напомним, что Трамп назвал тогда биткоин аферой, которая давит на курс доллара.

В то же время многие политические эксперты обратили внимание на то, что в последние месяцы Трамп все активнее поддерживает технологический сектор США, одним из самых ярких представителей которого является основатель Tesla и Space X Илон Маск, открыто демонстрирующий свои симпатии к кандидату от Республиканской партии. Похоже, что «своим» Трамп стал и для криптовалютных магнатов - братьев-близнецов Уинклвосс, которые также присутствовали на конференции Bitcoin 2024. Судя по всему, Трамп был хорошо подготовлен к встрече со сторонниками криптовалют, поскольку затронул в своем выступлении наиболее важные для них темы. В частности, вопрос электроэнергии, необходимой для майнинга. Для решения этой проблемы Трамп пообещал строить новые электростанции, а также использовать все доступные источники, включая ископаемое топливо и атомную энергию. По словам лидера республиканцев, это необходимо не только для биткоина, но и для победы США в гонке за господство над искусственным интеллектом. Если же учесть, что сторонником развития криптовалют является и Джей Ди Вэнс, которого Трамп выдвинул кандидатом в вице-президенты, не стоит удивляться воцарению атмосферы эйфории в технологическом секторе США.