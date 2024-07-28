Приутихшие было протесты в Бангладеш вновь возобновились в полную силу, на данный момент силовики арестовали 9 тысяч человек, пишут зарубежные СМИ.

Студенты и другие граждане продолжают протестовать против политики правительства. После подключения в стране интернета сегодня в столичной Дакке прошёл очередной марш протеста, который вызвал новую волну арестов. Также сообщается, что полиция вновь стреляла в протестующих.