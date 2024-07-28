Макрон предупредил Пезешкиана: Не помогай России
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом упомянул о войне России против Украины, сообщили в Елисейском дворце.
В разговоре с Пезешкианом лидер Франции призвал того не поддерживать войну России против Украины.
Иран с 2022 года предоставляет России боевые беспилотники "Шахед", которые используются для ударов по украинской гражданской инфраструктуре. По данным западной разведки, Тегеран также может передать Москве баллистические ракеты, как это уже сделала Северная Корея.