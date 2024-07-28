Руслан Баширли, спецкор, Анкара 00:59

В последние дни главной темой, обсуждаемой в политических кругах Нью-Дели, является вопрос, ввела ли Анкара неофициальное эмбарго на экспорт в Индию продукции оборонной промышленности. Дискуссии начались после того, как Мустафа Мурат Шекера, заместитель министра оборонной промышленности Турции, сообщил 10 июля на заседании Комиссии по иностранным делам Великого национального собрания, что МИД Турции не одобряет продажу Индии оружия и продукции оборонной промышленности.

«Индия является одним из пяти крупнейших покупателей оружия в мире, огромным рынком, который импортирует продукцию на сумму около 100 миллиардов долларов, - подчеркнул Шекер. - Однако из-за политической ситуации и союзнических отношений с Пакистаном наше Министерство иностранных дел не дает нам положительных отзывов на экспорт какой-либо продукции в Индию. В результате мы не выдаем нашим компаниям никаких разрешений». Когда журналисты обратились в Министерство иностранных дел Индии с просьбой прокомментировать выступление Мустафы Мурат Шекера, представитель МИД заявил, что его ведомство не в курсе данного вопроса, и порекомендовал обратиться в посольство Турции в Нью-Дели. В свою очередь, индийская газета EurAsian Times написала, что отказ Турции продавать Индии продукцию оборонной промышленности может привести к громкому дипломатическому скандалу между Анкарой и Нью-Дели. При этом издание не упомянуло, что в 2019 году после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Кашмиру, Индия ввела эмбарго на импорт турецкого оружия. Сложности во взаимоотношениях между Анкарой и Нью-Дели связаны, прежде всего, с 77-летней индо-пакистанской проблемой Кашмира, в которой Анкара поддерживает своего стратегического союзника Исламабад.

Напомним, что в 1947 году, когда Индия была еще колонией Великобритании, территориальные претензии на четырехмиллионный регион Кашмир, две трети населения которого составляли мусульмане, стал причиной серии крупномасштабных войн между Индией и Пакистаном. В том же 1947 году более трехсот тысяч мусульман, выразивших желание присоединиться к Пакистану, были убиты армией Индии и националистическими индийскими группировками в регионе Джамму. Начавшаяся после этого война завершилась в 1949 году соглашением о прекращении огня, достигнутом при посредничестве ООН. Однако войны за Кашмир возобновлялись между двумя соседними странами в 1965 и 1999 годах. Встав в кашмирском вопросе на сторону Пакистана, Турция требует от Нью-Дели выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. В свою очередь, официальный Нью-Дели противостоит Анкаре на крупнейших международных платформах по всем вопросам, включая проблемы с Грецией. Еще одной причиной резких противоречий на треке Анкара - Нью-Дели является политическая и военная поддержка, которую Индия оказывает Армении, противостоящей еще одному стратегическому союзнику Анкары - Азербайджану.

По мнению комментаторов EurAsian Times, эта поддержка связана с двумя факторами. Прежде всего, Индия опасается, что Пакистан, поддержавший Азербайджан в Карабахской войне, вместе с Анкарой и Баку может создать в регионе Южного Кавказа новую силу. Кроме того, в Нью-Дели опасаются, что стратегические цели в вопросе Карабаха, достигнутые союзом Анкары, Баку и Исламабада, могут привести к объединению усилий этих стран вокруг вопроса Кашмира. Также Индию беспокоит успех Азербайджана в Карабахской войне и возросшее влияние трех мусульманских государств в Каспийском регионе. Именно поэтому официальный Нью-Дели стремится уравновесить силы, оказывая совместно с Ираном военную помощь Армении, что, по мнению военных экспертов, задача практически нереализуемая. Став основным поставщиком оружия для Армении, Индия хочет также получить в регионе статус экспортера оружия, закрепленный за Россией, и, конечно же, экономическую выгоду. Напомним в этой связи, что до российского вторжения в Украину Индия являлась основным импортером российского оружия. Однако сегодня большинство заказов Индии на импорт российского оружия провисло, поскольку около трех четвертей оружия и техники, производимые Россией, направляется на украинский фронт.