Венгрия ждет россиян и белорусов

Венгрия «без лишнего шума» упрощает условия въезда для россиян и белорусов, сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, после визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой «национальной карты» - она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка обладателей «национальной карты» на европейском уровне не проводится, отмечает немецкое издание RND, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.