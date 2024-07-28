Азербайджан поднялся на 15-е место в общекомандном зачете Олимпиады После победы Хидаята Гейдарова
После сегодняшнего дня на Олимпиаде в Париже сборная Азербайджана, которая открыла счет медалям, делит 15-17-е места в общекомандном зачете с Румынией и Узбекистаном. У всех трех стран по одному золоту.
Всего на данный момент 36 стран смогли завоевать награды в Париже.
Лидирует Япония (6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали). В первую тройку также входят Франция (5-8-3) и Китай (5-5-2).
Также нас опережают Австралия, Корея, США, Великобритания, Италия, Канада, Гонконг, Германия, Казахстан, ЮАР и Бельгия. Все остальные страны позади нас.
Напомним, в понедельник золото Азербайджану принес дзюдоист Хидаят Гейдаров.