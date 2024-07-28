Хидаят Гейдаров побежденному французу: «Какая у тебя красивая серебряная медаль!» Еще раз о парижском триумфе Азербайджана
После церемонии награждения Хидаят Гейдаров около 20 минут отвечал в микст-зоне на вопросы азербайджанских и иностранных журналистов, а затем отправился на протокольную пресс-конференцию, в которой обязаны участвовать призеры.
И вот общение с прессой завершилось. Наш олимпийский чемпион выходит из пресс-центра и внимательно рассматривает серебряную медаль на груди у француза Жоан-Бенжамина Габа, которого он около часа назад победил в финале парижской Олимпиады на глазах у французской публики.
- Какая у тебя красивая серебряная медаль! – шутливо говорит Хидаят, притягивая к себе награду Габа.
Француз молчит. Ему сейчас не до смеха.
- Твоя красивее! И намного ценнее! Поэтому оставь себе золотую, не меняй на серебряную, - отшучиваюсь вместо грустного Габа.
Хидаят улыбается. Конечно, он никому и никогда не отдаст свою медаль. Ведь столько труда и сил было вложено в эту победу! За четыре схватки Гейдаров провел на татами больше 30 минут. Во всех его поединках победитель определялся в дополнительное время, и всякий раз именно нашему дзюдоисту удавалось сделать решающий результативный бросок.
Честно признаюсь, когда увидел, как Габа в полуфинале расправился с азербайджанцем, выступающим за Молдову, Адилем Османовым, и что при этом творила французская публика, стало страшновато. Французы – спортивная нация. Они разбираются в различных видах спорта и прекрасно умеют болеть. В тот момент возникли серьезные опасения, что зрители, собравшиеся на арене на Марсовом поле, своей невероятной поддержкой сделают 23-летнего Габа олимпийским чемпионом. При том, что до вчерашнего дня его лучшим достижением на взрослом уровне была бронза чемпионата Европы-2024.
Но Хидаят справился, не поплыл. Прекрасно готовый физически он был уверен в своих силах и в том, что шанс совершить бросок рано или поздно представится. Зрители временами освистывали его, но наш дзюдоист не обращал на это внимание и шел к своей цели.
До Олимпиады в Париже у Азербайджана было семь олимпийских чемпионов. 27-летний Хидаят – восьмой. Он – первый наш чемпион, кому в финале довелось встретиться с хозяином соревнований. И победить!
Хидаят за один год выиграл Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы. Всего же на его счету четыре чемпионства на взрослых Евро.
Конечно, Гейдаров после таких результатов был едва ли не главным фаворитом олимпийского турнира. И он не дал случиться сенсации – завоевал золото, которое мы от него так ждали. В случае с азербайджанским спортом это очень редкий случай, когда наш фаворит выигрывает Олимпиаду.
Одной своей золотой медалью Хидаят улучшил результат сборной Азербайджана по сравнению с Олимпиадой в Токио. В Японии три года назад у нас было три серебра и четыре бронзы. Но не было золота. А на Олимпиадах главный показатель в общекомандном зачете – это золотые награды.
И еще один очень важный момент. Своей блестящей победой наш дзюдоист снял огромный груз ответственности с тех азербайджанских спортсменов, которым еще предстоит бороться за медали на нынешней Олимпиаде. Они могут вздохнуть спокойно – у Азербайджана уже есть золото! Теперь на других наших мастеров татами, на борцов и остальных претендентов на награды давление будет гораздо меньше.
Уверен, легче сейчас и спортивному руководству страны. Азербайджанские спортсмены борются за медали лишь три дня, а золото у нас уже есть. И хочется верить, что будет еще!