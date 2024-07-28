Трамп назвал «позором» шоу на открытии Олимпиады

Дональд Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже «ужасной». По его словам, христиане всего мира возмущены из-за пародии на «Тайную вечерю».

«Я человек широких взглядов. Но то, что они сделали на открытии Олимпиады в Париже — было позором», — сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Политик заверил, что в случае своей победы на выборах президента США он не позволит организаторам устроить что-то подобное на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. «У нас не будет такой «Тайной вечери», — сказал республиканец ведущей Fox News.

Церемония открытия Олимпиады прошла на реке Сене 26 июля. Ее раскритиковали консервативные политики и представители религиозных организаций из-за пародии на «Тайную вечерю», где вместо Иисуса Христа и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.