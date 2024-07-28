Нерадужный прогноз ученых

К числу наиболее подверженных риску в связи со стремительным глобальным потеплением эксперты относят Западную Африку и Южную Азию.

Некоторые территории Земли могут стать опасными для проживания из-за жары, которая настигнет их в будущем, рассказали CNN ученые из американского университета Пердью.

По результатам исследования на основе моделирования и информации о климатических изменениях ученые пришли к выводу, что постепенное повышение температуры и влажности приведет к возникновению опасных для человечества условий жизни в некоторых регионах мира. К территориям, которые, вероятнее всего, столкнутся с последствиями аномальной жары, исследователи относят регионы с очень высокой плотностью населения и зачастую ограниченным доступом к кондиционированию воздуха.

Более богатые страны, по оценкам ученых, будут жить лучше, однако глобальное потепление затронет и их. В исследовании говорится, что «очаги экстремальной влажной жары» со временем появятся в некоторых районах США.

«Сегодняшнее невыносимо жаркое лето, скорее всего, покажется прохладным в будущем. Испытываемая нами сейчас жара меняется не в нашу пользу», — говорится в исследовании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вследствие высоких температур в мире погибает около 489 тыс. человек. Реальное число жертв, как отмечает CNN, может быть выше, поскольку случаи смерти, связанные с жарой, сложно отследить. Официальной причиной смерти могут быть названы сердечный приступ или инсульт.