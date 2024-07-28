Украина атаковала ракетами Курскую область

Российские силы ПВО в ночь на 30 июля уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Около четырех утра по области объявляли сигнал ракетной опасности. В местных пабликах публиковали видео с наружных камер наблюдения, на которых слышны звуки взрывов над Курском. На парковках у некоторых жилых домов от взрывов срабатывала сигнализация автомобилей.

Сообщалось о падении осколков сбитых ракет во дворах города. О повреждениях или пострадавших информации не поступало. Глава региона призвал жителей при обнаружении осколков не трогать их и обращаться в экстренные службы.

Также этой ночью ракетную опасность объявляли в Белгородской области. Она была отменена через 20 минут. О сбитых ракетах власти региона не сообщали.