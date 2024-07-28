Разведка предупреждает, как Россия пытается влиять на выборы в США

«Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он происходит от соотечественников или происходит из Соединенных Штатов», – сказал представитель Офиса директора национальной разведки.

Группы, связанные с Кремлем, все чаще нанимают маркетинговые и коммуникационные компании в России, чтобы передать часть работы по созданию цифровой пропаганды на аутсорсинг, заметая при этом следы, заявили чиновники во время брифинга с журналистами. Две такие фирмы стали объектом новых санкций США, объявленных в марте. Американские власти утверждают, что две российские компании создали фейковые веб-сайты и профили в социальных сетях для распространения кремлевской дезинформации.

Дезинформация может быть сосредоточена на кандидатах или голосовании, или на вопросах, которые уже являются предметом дебатов в США, таких как иммиграция, преступность или война в секторе Газа. Конечная цель, однако, заключается в том, чтобы заставить американцев распространять российскую дезинформацию, не ставя под сомнение ее происхождение. По словам чиновников, люди гораздо больше доверяют и репостят информацию, которая, по их мнению, происходит из отечественного источника. Фейковые веб-сайты, созданные для имитации американских СМИ, и профили в социальных сетях, созданные с помощью искусственного интеллекта, – это лишь два метода, которые используют россияне.