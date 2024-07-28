Разведка предупреждает, как Россия пытается влиять на выборы в США
Кремль активно пытается повлиять на общественное мнение несознательных американцев, распространяя дезинформацию о президентской гонке в США, заявили представители Офиса директора национальной разведки США на брифинге для журналистов, сообщило агентство АР.
По словам представителей разведки, неизменной остается решимость этих стран заполнить интернет ложными заявлениями об американской демократии, чтобы подорвать доверие к выборам.
«Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он происходит от соотечественников или происходит из Соединенных Штатов», – сказал представитель Офиса директора национальной разведки.
Группы, связанные с Кремлем, все чаще нанимают маркетинговые и коммуникационные компании в России, чтобы передать часть работы по созданию цифровой пропаганды на аутсорсинг, заметая при этом следы, заявили чиновники во время брифинга с журналистами. Две такие фирмы стали объектом новых санкций США, объявленных в марте. Американские власти утверждают, что две российские компании создали фейковые веб-сайты и профили в социальных сетях для распространения кремлевской дезинформации.
Дезинформация может быть сосредоточена на кандидатах или голосовании, или на вопросах, которые уже являются предметом дебатов в США, таких как иммиграция, преступность или война в секторе Газа. Конечная цель, однако, заключается в том, чтобы заставить американцев распространять российскую дезинформацию, не ставя под сомнение ее происхождение. По словам чиновников, люди гораздо больше доверяют и репостят информацию, которая, по их мнению, происходит из отечественного источника. Фейковые веб-сайты, созданные для имитации американских СМИ, и профили в социальных сетях, созданные с помощью искусственного интеллекта, – это лишь два метода, которые используют россияне.