Пентагон испытал гиперзвуковую ракету

Пентагон провел испытания гиперзвукового оружия. Были ли они успешными, и какое именно вооружение применяли, не уточняется, пишет портал The Warzone.

По словам представителя Пентагона, испытания состоялись на мысе Канаверал во Флориде. Дату он не назвал, но, предположительно, испытания прошли 25 июля.

«Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии. Были собраны важные данные о производительности оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании гиперзвукового оружия», - сказали в военном ведомстве.

Все эти мероприятия - звенья одной цепи и являются ответом на действия Кремля. Напомним, что в феврале США запустили на орбиту ракету со спутниками слежения за гиперзвуковым оружием. В марте военно-воздушные силы США сообщили о проведении успешного испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW в Тихом океане. В июле Пентагон сообщил, что в 2026 году США приступят к размещению дальнобойных ударных систем в Германии. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и экспериментальных гиперзвуковых вооружениях.