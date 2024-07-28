105-я АЗС Azpetrol в Ходжалы

Компания Azpetrol, которая владеет крупнейшей в Азербайджане сетью АЗС, в соответствии со стратегическим планом развития 30 июля ввела в эксплуатацию 105-ю по счету автозаправочную станцию модульного типа в поселке Аскеран Ходжалинского района Азербайджана.

На новой АЗС будет продаваться бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Напомним, первая АЗС Azpetrol - «Спартак» - была открыта 15 июля 1997 года в Баку по адресу: Насиминский район, Московский проспект, квартал 1013. В настоящее время у компании 104 заправочные станции, 1 пункт заправки газом (QDM), 4 пункта заправки сжатым природным газом (CNG), 4 поста для заправки сжиженным газом (LPG), 1 CNG-терминал и 20 терминалов для электромобилей.

Azpetrol на пути постоянного развития!